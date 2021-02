Bucciantini: Â«Eriksen? Conte ora azzarda volentieri! Inter e Lazio similiÂ»

Bucciantini: «Eriksen? Conte ora azzarda volentieri! Inter e Lazio simili»

Inter-Lazio è la sfida che andrà in scena tra pochissimo a San Siro, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Marco Bucciantini – ospite negli studi di “Sky Sport” – commenta le scelta di Conte che ha schierato dal 1′ Eriksen (QUI le formazioni ufficiali). Di seguito le sue dichiarazioni

ATTESA – Inter-Lazio è la super sfida della ventiduesima giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo le sconfitte di Juventus e Milan, hanno una grande occasione per andare in testa alla classifica. Marco Bucciantini commenta le scelte di Antonio Conte: «Christian Eriksen dal 1′? Su di li c’è sempre un’attesa massima, io sono convinto che sia una scelta per equilibrare il gioco dell’Inter perché pende a destra. Con Eriksen cerchi di palleggiare più da quella parte, anche per far stancare Milinkovic-Savic. Conte azzarda volentieri più del solito ora che ha trovato equilibrio. La Lazio si è ritrovata fisicamente, sono due squadre simili nei dati: hanno l’obiettivo di crearsi spazio nella metà campo avversaria perché sanno che nello spazio sono forti».

SCUSE – Bucciantini dice la sua anche sulle scuse di Conte in conferenza dopo la reazione forte allo Stadium: «Dopo una settimana così avevamo bisogno di una persona che rovesciasse la situazione con delle scuse. Lui è voluto tornare sull’argomento, ma secondo me sono state parole importanti».