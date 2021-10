Inter-Juventus senza Correa. In campo uno tra Calhanoglu e Dimarco – CdS

Inter-Juventus, Inzaghi senza Correa a disposizione vuole un centrocampo più attento. La chiave per andare in gol potrebbero essere i calci piazzati, difficilmente il tecnico farà a meno di uno tra Calhanoglu e Dimarco.

ASSENZA – In Inter-Juventus, Simone Inzaghi chiederà più copertura dietro e un centrocampo attento, considerando inoltre le poche soluzioni in attacco. Il tecnico, come annunciato ieri in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Joaquin Correa, ancora alle prese con un guaio muscolare che l’aveva fermato anche in nazionale. Per l’argentino, quindi, niente derby d’Italia, nella speranza di essere arruolabile mercoledì contro l’Empoli.

VARIABILE – Per quanto riguarda la partita, la chiave potrebbero essere i calci piazzati, una delle qualità migliori di questa squadra. In Champions League due dei tre gol rifilati allo Sheriff sono arrivati proprio da calci d’angolo. Per questo motivo difficilmente Inzaghi si priverà di uno tra Calhanoglu e Dimarco dal 1′.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno