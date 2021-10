Mariani arbitro di Inter-Juventus: un derby d’Italia nei precedenti

Mariani sarà l’arbitro di Inter-Juventus, partita della nona giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Juventus sarà l’undicesima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. Nelle altre dieci cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L’esordio è avvenuto in un ottavo di finale di Coppa Italia: servirono i tempi supplementari per passare il 17 gennaio 2017 contro il Bologna (2-2 al 90′, poi 3-2 al 120′). Brutto, inoltre, il ricordo della sconfitta per 1-0 col Sassuolo del 19 agosto 2018: un rigore generoso per i neroverdi, due nell’altra area molto più netti lasciati andare pur avendo il VAR. L’ultima volta è l’1-0 all’Atalanta dello scorso 8 marzo.

DERBY D’ITALIA – C’è già una sfida tra Inter e Juventus che ha avuto Mariani arbitro, ma all’Allianz Stadium. Il 9 febbraio di quest’anno, 0-0 nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus: di fatto una sconfitta, perché costato l’eliminazione dato l’1-2 dell’andata. In avvio Lautaro Martinez chiede un rigore, ma non c’è alcun fallo di Federico Bernardeschi. Molte meno discussioni per Mariani, nonostante la lite in tribuna fra Antonio Conte e Andrea Agnelli, rispetto alla gara d’andata in coppa e all’ultimo precedente in assoluto, entrambi arbitrati da Gianpaolo Calvarese. Che, per fortuna, adesso non dirige più in Serie A.