Nuovo stadio per Inter e Milan, settimana prossima incontro con Sala – TS

Inter e Milan sono al lavoro per il nuovo stadio. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, in settimana, è previsto un incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala

PASSI AVANTI – La costruzione di uno stadio di proprietà è fondamentale per Inter e Milan, società molto attive in tal senso. Secondo quanto riferito dal Tuttosport oggi in edicola, nel corso della prossima settimana dovrebbe andare in scena un incontro fra i due club ed il sindaco di Milano Beppe Sala. L’intenzione delle due società meneghine è quella di ribadire le garanzie finanziare, dopo i dubbi espressi in tal senso dall’assessore all’ambiente Elena Grandi.

Fonte: Tuttosport