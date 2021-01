Inter-Juventus, Pirlo punta su Rabiot. Chiellini titolare – SM

Andrea Pirlo Juventus

Inter-Juventus è in programma questa sera alle 20:45. I bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, vogliono espugnare San Siro per rilanciarsi definitivamente nella corsa scudetto. Pirlo si affida a Rabiot. Chiellini titolare in difesa. Le ultime da “SportMediaset”

LE ULTIME – Inter-Juventus si avvicina. I bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, vogliono espugnare San Siro per rilanciarsi definitivamente nella corsa scudetto. Il tecnico bianconero, in vista della sfida ai nerazzurri, si affiderà, ai migliori calciatori a disposizione. In difesa, davanti a Szczesny, dovrebbero esserci Danilo, Bonucci e Chiellini, che ha vinto il ballottaggio con Demiral. A centrocampo Rabiot, in vantaggio su McKennie, agirà in mezzo con Bentancur e Ramsey. Sugli esterni agiranno Frabotta a sinistra e, a destra, Chiesa, che, smaltito l’infortunio subito contro il Sassuolo, dovrebbe partire titolare. In attacco pronti Cristiano Ronaldo e Morata.