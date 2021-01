Bucciantini: Â«Inter, contro la Juventus serve la vittoria. Sfida fondamentaleÂ»

Bucciantini: «Inter, contro la Juventus serve la vittoria. Sfida fondamentale»

Condividi questo articolo

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Juventus, match in programma questa sera alle 20:45. Il giornalista analizza il momento delle due formazioni

FONDAMENTALE – Queste le parole di Marco Bucciantini: «La Juventus arriva al match di questa sera dopo aver trovato continuità nella proposta di calcio. Inter-Juventus sarà una bella partita, è fondamentale per entrambe. I bianconeri devono vincere per recuperare. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria contro una grande squadra per dare un’emotività maggiore alle sue ambizioni. Contro le piccole l’Inter le vince tutte e dilaga fisicamente. Contro le squadre forti gioca bene ma non vince mai, ha bisogno di vincere un big match».