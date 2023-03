Inter-Juventus, mano Rabiot? Immagini non chiare: la moviola – TS

L’Inter è uscita sconfitta per 0-1 dal match di San Siro contro la Juventus. A decidere il risultato è stato un gol di Kostic arrivato dopo un possibile fallo di mano di Rabiot. Inoltre, secondo la moviola di Tuttosport, durante la partita ci sono state altre scelte discutibili da parte dell’arbitro Chiffi.

LA MOVIOLA − Come ogni anno Inter–Juventus è una partita dove più che parlare di calcio ci si concentra su episodi da moviola. Non stupisce quindi che anche nel match di San Siro di ieri sera ciò sia nuovamente avvenuto. Come riportato da Tuttosport nella sua moviola, il gol decisivo di Kostic nasce da un possibile fallo di mano di Rabiot. Episodio che ha scatenato le polemiche in casa nerazzurra poiché il VAR non non è intervenuto a causa della poca chiarezza delle immagini. Al tocco del francese è poi seguito quello di Vlahovic, che però non sembra punibile poiché il braccio è aderente al corpo. Altro episodio discutibile secondo il quotidiano sportivo, è il vantaggio concesso ai nerazzurri per un contatto tra Bremer e Barella, che si sarebbe lasciato andare. Al 31′ del primo tempo viene invece ammonito Gatti per un fallo su Calhanoglu. Provvedimento giudicato troppo severo secondo dalla moviola. Gousto invece non concedere il rigore all’inizio del secondo tempo per un tiro di Dimarco che De Sciglio respinge di pancia. Così com’è giusta l’ammonizione a Rabiot al 25′ della seconda frazione. Nei minuti di recupero il match si infiamma dopo un contatto tra Mkhitaryan e Vlahovic, e il caos che ne consegue porta all’espulsione dei subentrati D’Ambroio e Paredes.

Fonte: Tuttosport