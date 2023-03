Inter furibonda si perde nelle difficoltà e non va oltre Rabiot: due mani – CdS

L’Inter perde la nona partita in campionato tra le polemiche per due tocchi di mano (Rabiot e Vlahovic), ma non va oltre le difficoltà e come sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina non reagisce in campo.

SOLITI DIFETTI – L’Inter contro la Juventus si perde ancora una volta nelle difficoltà e nel nervosismo al di là delle lamentele per il gol di Kostic viziato da due tocchi con la mano di Vlahovic e Rabiot. Ma agli eventi negativi si deve saper reagire. Solo che che è tutto più complicato quando steccano gli uomini più importanti. Dopo aver trascinato la squadra a gennaio e febbraio, infatti, ora Lautaro Martinez deve tirare il fiato: comprensibile. Molto meno che Lukaku sia ancora in queste condizioni. La tensione in casa nerazzurra era palpabile sin dall’inizio, tanto da condizionare lo sviluppo della manovra, sempre faticoso e lento. Così la Juventus ne ha approfittato. Scambiandosi il pallone, quei due sono arrivati al limite dell’area, con il francese che ha prontamente assistito Kostic inseritosi a sinistra e dimenticato tutti: troppo facile per il serbo infilare l’angolo lontano, con Onana inspiegabilmente nascosto dietro a Dumfries. Ma il Var non aveva a disposizione un’immagine chiara ed evidente dell’episodio e così, dopo lunga consultazione, Chiffi ha convalidato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno