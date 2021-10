Inter-Juventus, dubbio in mezzo ma Calhanoglu in vantaggio sugli altri due

Inter-Juventus -1. Domani sera i nerazzurri giocheranno contro la Juventus, in vista della nona giornata di campionato. Per la gara del Meazza, Inzaghi non ha ancora sciolti i dubbi di formazione ma crescono le quotazioni di Calhanoglu

ULTIME − Si avvicina Inter-Juventus, posticipo della nona giornata di campionato. I nerazzurri, dopo il KO contro la Lazio, affronteranno i bianconeri nel Derby d’Italia. Le due squadre si dividono in classifica tre punti con la squadra di Simone Inzaghi davanti a quota 17 punti. In vista della formazione che si vedrà al Giuseppe Meazza, nell’Inter sono ormai pochi i dubbi di formazione. A destra, infatti, ritornerà Matteo Darmian con Ivan Perisic a sinistra. In difesa, ritorna a pieno regime Alessandro Bastoni. Come riporta Sky Sport nonostante Inzaghi non abbia ancora provato la formazione, sono in salita le quotazioni di Hakan Calhanoglu. Il turco è in vantaggio su Arturo Vidal e Matias Vecino.