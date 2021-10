FOTO − Handanovic e le 400 presenze: la targa consegnatagli dall’Inter

Handanovic ha raggiunto le 400 presenze con la maglia dell’Inter. Grande traguardo raggiunto martedì sera contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League

TARGA − Samir Handanovic sempre più nella storia dell’Inter. Il portiere sloveno nonché capitano nerazzurro ha staccato contro lo Sheriff in Champions League la 400esima presenza con la maglia della Beneamata. Il numero uno ha superato grandi colossi come Lele Oriali (392) e Ivano Bordon (382). Handanovic adesso è caccia di campioni come Giuseppe Meazza (408), Riccardo Ferri (418) ed Esteban Cambiasso (431). L’Inter, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato un post con la foto del portiere insieme alla speciale targa.