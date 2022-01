Inter-Juventus 1-1, fine primo tempo supplementare: Sanchez pericoloso

Terminano anche i primi quindici minuti di gioco validi per il primo tempo supplementare. Non sono bastati i primi novanta minuti, nel secondo tempo l’Inter ha dominato sotto tutti i punti di vista contro la Juventus ma non è bastato a trovare la via del gol (vedi report secondo tempo).

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Inter ancora arrembante come nel primo tempo, prova in tutti i modi di trovare la via del gol. Al 96′ Alexis Sanchez dagli sviluppi di un calcio d’angolo sfiora il gol colpendo di testa. Dopo l’ingresso di Sanchez e Correa nel secondo tempo (con la conseguente uscita dal campo di Lautaro Martinez e Dzeko), i nerazzurri non sono riusciti più a pressare alto come nei primi settantacinque minuti di gioco. Sanchez ci prova, si fa vedere e infastidisce gli avversari, Correa, invece, non è ancora entrato in partita. La Juventus verso il termine del primo tempo supplementare prova a mantenere il possesso palla mentre l’Inter recupera e riparte ma comincia a mancare la lucidità nell’ultimo passaggio.