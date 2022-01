Inter-Juventus 2-1, la Supercoppa italiana torna nerazzurra!

Inter-Juventus termina 2-1, dopo centoventi minuti di gioco i nerazzurri trovano la vittoria grazie ad Alexis Sanchez. I nerazzurri conquistano la trentaquattresima edizione della Supercoppa italiana!

INTER CAMPIONE – Inter meno lucida a inizio secondo tempo supplementare, comincia a farsi notare la stanchezza ma soprattutto l’agitazione in vista dei possibili calci di rigore. Un po’ più di Juventus in questi secondi quindici minuti supplementare, ma senza mai essere troppo pericolosa. L’Inter ha aspettato gli avversari ripartendo bene in contropiede e gestendo le manovre offensive degli avversari. Al 115′ colpo di testa arretrato di Chiellini che mette in difficoltà Perin, Sanchez ci prova ancora e si fioda sfiorando il pallone. Praticamente allo scadere Matteo Darmian all’interno dell’area di rigore avversaria riceve l’ennesimo calcio di rigore, l’arbitro concede il vantaggio per Alexis Sanchez che si inserisce e trova il gol praticamente allo scadere. L’INTER TORNA A VINCERE LA SUPERCOPPA ITALIANA!