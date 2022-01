Statistiche Inter-Juventus: possesso dominato, nerazzurri imprecisi nei tiri

Statistiche Inter-Juventus: i nerazzurri di Inzaghi battono la Juventus per 2-1 e si aggiudicano la Supercoppa Italiana (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-JUVENTUS – L’Inter supera la Juventus per 2-1 ai supplementari, gol di Weston McKennie, Lautaro Martinez su calcio di rigore e Alexis Sanchez. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 63%. I giocatori di Simone Inzaghi concludono molto più degli avversari (23 tiri totali a 8), ma sono poco precisi (6 conclusioni in porta a 2).

ALTRI DATI – I giocatori interisti battono 7 calci d’angolo contro i 2 dei bianconeri. Nessun fuorigioco rilevato dalla terna arbitrale in tutto il match. Partita molto fallosa che si chiude con 17 infrazioni commesse a testa.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter vince la sfida contro la squadra di Massimiliano Allegri e si aggiudica la Supercoppa Italiana.