Sanchez: «Sono un leone in gabbia, ho fame di giocare e segnare»

Alexis Sanchez nel post Inter-Juventus è apparso ai microfoni di Sport Mediaset su Canale 5. Il cileno orgoglioso di quanto fatto e si toglie qualche sassolino dalla scarpa

CAMPIONE − Sanchez orgoglioso di quanto fatto: «I campioni sono così, più gioca più fa bene. Ho giocato bene la partita della Lazio pensavo di giocare anche questa, avevo fame di entrare e ho segnato. Dobbiamo continuare così, stiamo sulla strada giusta. Io non sono mai stato male, ho sempre detto di essere un leone in gabbia. Conte mi diceva nessuno come te è qua, ti metti agli ultimi 15-20 minuti perché spacchi la partita ma io dicevo mettimi prima».