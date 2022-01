Inter-Juventus 1-1 al 90′, i nerazzurri dominano ma non basta!

Inter-Juventus 1-1, terminano in pareggio i primi novanta minuti a San Siro, gara valida per la finale di Supercoppa italiana. I nerazzurri nei secondi quarantacinque minuti di gioco dominano la partita mantenendo il possesso e creando occasioni da gol, ma senza mai trovare il vantaggio.

TEMPI SUPPLEMENTARI – L’Inter nel secondo tempo riprende in mano le redini della partita mantenendo il pallino del gioco dopo il gol del pareggio con Lautaro Martinez dal dischetto nel primo tempo (vedi report). Al 58′ Dumfries sfiora la rete del vantaggio con un cross dalla sinistra, l’olandese impatta di testa e colpisce la traversa. Al 68′ i nerazzurri ci riprovano con Lautaro Martinez che riceve il cross da Perisic sulla fascia sinistra e colpisce il pallone di testa impegnando Perin. Cresce la pressione dell’Inter e al 70′ arriva l’ennesima occasione con Dzeko che liscia il cross di Dumfries dalla destra e Perisic calcia in porta, trovando ancora l’opposizione del portiere avversario. I nerazzurri continuano ad amministrare ma senza mai trovare la via del gol. L’Inter termina i novanta minuti di gioco in pareggio nonostante i diciassette tiri a favore contro i cinque dei bianconeri. La trentaquattresima finale di Supercoppa italiana si deciderà ai tempi supplementari (o eventuali calci di rigore).