Inter in campo per l’allenamento: Lautaro Martinez presente! Le ultime – Sky

L’Inter si sta allenando in questo momento in vista della sfida con il Barcellona in programma domani a San Siro e valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League (QUI la conferenza di Inzaghi). Paventi fa il punto su Lautaro Martinez nell’ultimo collegamento con Sky Sport

ALLENAMENTO – L’Inter domani scende in campo contro il Barcellona a San Siro con qualche novità di formazione rispetto alla sfida con la Roma. Andrea Paventi fa il punto su Lautaro Martinez: «Giocheranno Onana e de Vrij, poi bisognerà valutare le condizioni di Lautaro Martinez. Ora lui è sul campo in questa fase di torello insieme a Correa poi però bisognerà vedere durante l’allenamento che tipo di lavoro farà e se ci saranno chance per domani. Al momento è abbastanza prematuro dirlo perché gli affaticamenti devono essere gestiti. Lukaku difficilmente si vedrà questa settimana, quindi se ne riparlerà alla prossima, magari proprio per la trasferta di Barcellona».