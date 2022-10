Sabatini: «Inter, ognuno pensa per sé. Inzaghi? Accuse gravi su Dybala»

Sabatini ricostruisce una delle vicende più discusse in casa Inter durante la sessione estiva di calciomercato. Il giornalista, nel lungo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla dei problemi di comunicazione e di gestione nell’ambiente nerazzurro.

PROBLEMI DI COMUNICAZIONE – Sandro Sabatini prende le parti dell’allenatore dell’Inter, dopo le accuse ricevute in merito a una vicenda di calciomercato. Il giornalista, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva, afferma: «Il problema nell’Inter è che l’allenatore pensa a difendere se stesso, parlando delle coppe, dei trofei e dei bilanci. La squadra pensa a difendere se stessa, giocando slegata. Ma, la cosa più brutta, è che anche la società pensa a fare lo stesso. Da questa situazione grave se ne esce con una presa di coscienza. Mettere in giro la voce che Simone Inzaghi (vedi intervista) preferisce Joaquin Correa a Paulo Dybala significa fare un torto al bene dell’Inter. È evidente che le trattative per i due giocatori sono state parallele. Piero Ausilio è andato su Romelu Lukaku e Beppe Marotta su Dybala. Con quest’ultimo Marotta aveva un accordo sulla parola. Ma, nel momento in cui Lukaku è arrivato praticamente regalato, Inzaghi ha fatto una valutazione. Con cinque attaccanti in rosa ha chiesto a Marotta di venderne due. In quel caso poteva arrivare Dybala. Ma, quando Alexis Sanchez è stato regalato e non si è riuscito a vendere nessun altro, Inzaghi ha preferito tenersi Correa. Solo perché non poteva avere un doppione. Il discorso avrebbe anche una giustificazione tecnica, però mi sembra una brutta cattiveria nei confronti dell’allenatore dell’Inter. La comunicazione arriva da tre livelli diversi, quando dovrebbe essere su un piano unico».

La causa del blocco dell’Inter secondo Sabatini

PREOCCUPAZIONI SOCIETARIE – Sabatini analizza anche la situazione societaria e le distrazioni che può provocare nell’Inter. «La società dell’Inter sicuramente non aiuta l’ambiente. Ci sono tante piccole situazioni che rendono difficile il momento. C’è l’instabilità economica, la notizia della società in vendita, le indecisioni di mercato su Milan Skriniar e la questione di Samir Handanovic e André Onana (vedi articolo). Però bisogna ricordare che l’anno di Antonio Conte l’Inter ha vinto uno scudetto con addirittura gli stipendi che venivano pagati in ritardo di qualche mensilità. Oggi, se vai a vedere i giocatori e il livello tecnico, credo comunque che l’Inter possa ritrovarsi. Non può precipitare così una squadra che, secondo me, in partenza, era la più forte di tutte. Se dovessi mettere sul piatto della bilancia la perdita di Ivan Perisic e il mancato acquisto di Dybala? Considerato la disponibilità, gli infortuni e il rendimento di Dybala, secondo me l’Inter ha perso di più con Perisic a parametro zero. Lo scorso anno è stato lui il migliore del campionato». Sabatini conclude il suo intervento a Radio Sportiva con un commento sul centrocampista croato che quest’estate è passato al Tottenham.