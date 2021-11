Inter ha fatto ritorno all’alba. Riposo e poi missione derby: Calhanoglu c’è – CdS

L’Inter dopo la vittoria in Champions League contro lo Sheriff può concentrarsi al derby al sapor di scudetto. Tutti a disposizione per Inzaghi, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport. Calhanoglu pronto per una maglia da titolare.

VERSO IL DERBY – L’Inter da oggi potrà pensare serenamente al derby, con un secondo posto conquistato nel girone di Champions League e la voglia di ridurre il gap con le prime in classifica in Serie A. La squadra ha fatto rientro da Tiraspol che era quasi l’alba, qualche ora di riposo ad Appiano Gentile per i giocatori e poi missione derby, in programma domenica alle 20:45. Simone Inzaghi arriva alla sfida con tutti i giocatori a disposizioni, quindi avrà modo di decidere l’undici migliore, con calma. Di sicuro, come riportato da quotidiano romano, il tecnico dovrebbe affidarsi ad Hakan Calhanoglu, risparmiato ieri.

Fonte: Corriere dello Sport – ASS