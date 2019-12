Inter-Genoa, Thiago Motta gestisce due rientri: in formazione o panchina?

Inter-Genoa vedrà il ritorno di Thiago Motta al Meazza da avversario, per la prima volta dopo l’addio a gennaio 2012. Per la partita delle 18 l’allenatore italo-brasiliano ha alcuni dubbi di formazione, legati soprattutto ai due giocatori appena recuperati da un infortunio.

CHI GIOCA? – Inter-Genoa è una partita cruciale anche per Thiago Motta, che per tutta la settimana è stato dato a rischio esonero. Il tecnico ha recuperato Andrea Favilli e Stefano Sturaro, che avevano avuto dei problemi fisici prima del derby perso contro la Sampdoria (il secondo nel riscaldamento), e dovrà valutare se lanciarli subito dal primo minuto. Più probabile che partano dalla panchina, con conseguente nuovo cambio modulo e passaggio al 3-5-1-1. Nelle scelte del Genoa sicuro il rientro di Kevin Agudelo, che supporterà Andrea Pinamonti sicuro titolare contro l’Inter dov’è cresciuto. In difesa pienamente ristabilito Domenico Criscito, dopo alcuni problemi alla schiena, sarà sul centro-sinistra. Il dubbio è legato a Peter Ankersen: al posto di Paolo Ghiglione, autore dell’errore decisivo nel derby, o di Marko Pajac e quindi sulla fascia sinistra? Più del secondo, ma non si escludono sorprese. Questa la probabile formazione di Thiago Motta per Inter-Genoa: I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Ankersen; Agudelo; Pinamonti.