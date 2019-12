Condò: “All’Inter serve un certo tipo di giocatore. Spalletti-Fiorentina…”

Paolo Condò, ospite del post partita di Fiorentina-Roma 1-4 (vedi articolo), ha utilizzato l’attaccante viola Vlahovic per spiegare cosa serva all’Inter. Il giornalista ha anche commentato le voci che vedono Spalletti fra i possibili sostituti di Montella, ormai vicino all’esonero (vedi articolo).

PROFILO GIUSTO – Dusan Vlahovic non è un nome spendibile per l’Inter, ma secondo Paolo Condò il serbo ha le caratteristiche giuste per fare da ricambio: «Non so se l’Inter, perché ho letto che è già sotto Olivier Giroud, avrebbe bisogno di un giocatore di quel tipo, uno che in area faccia sentire la sua presenza. Parlo di giocatori sul mercato, ovviamente. Luciano Spalletti alla Fiorentina? Ha una bella casa a Firenze, non dovrebbe nemmeno trovare un appartamento (ride, ndr)».