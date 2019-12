Bucchioni: “Petagna ultimo nome per l’Inter, ma prima scelta un’altra”

Petagna potrebbe entrare nel giro di nomi per l’Inter a gennaio, secondo Enzo Bucchioni. Il giornalista, ospite di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha messo l’attaccante della SPAL in seconda fila fra i possibili rinforzi, dietro a un altro.

OGGI IL CAMPO, POI IL MERCATO – L’Inter si trova a sfidare il Genoa con Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic squalificati, motivo per cui Antonio Conte dovrà cambiare. Potrebbero giocare titolari sia Lucien Agoumé sia Sebastiano Esposito, ma per Enzo Bucchioni i due 2002 sono provvisori: «Conte in questo momento ha bisogno di giocatori pronti, è in testa alla classifica con la Juventus e se la deve giocare. Deve prendere giocatori pronti: ecco perché va a cercare Olivier Giroud, giocatore di livello internazionale che probabilmente arriverà all’Inter. C’è anche uno come Andrea Petagna, che è l’ultimo nome accostato all’Inter ed è uno che conosce il nostro campionato. È capace di entrare a partita in corso e ha dimostrato di essere incisivo, ma credo che la prima scelta sia Giroud».