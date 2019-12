Inter-Genoa, Sensi in panchina? Col Napoli possibile il primo acquisto

Inter-Genoa si giocherà oggi alle ore 18 e potrebbe esserci anche Sensi in panchina. Sul “Corriere della Sera”, però, si segnala come sia già pronto un acquisto che potrebbe fare il suo debutto a Napoli il 6 gennaio, alla ripresa della Serie A.

ULTIMA FATICA – Per Inter-Genoa di questo pomeriggio è ancora emergenza assoluta per Antonio Conte. Il tecnico sembra intenzionato a dare il debutto da titolare ai 2002 Lucien Agoumé e Sebastiano Esposito, vista l’assenza di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez per squalifica. Tuttavia, secondo il quotidiano “Corriere della Sera”, c’è una novità che riguarda Stefano Sensi: potrebbe andare in panchina. Il centrocampista, dopo l’infortunio con la Juventus del 6 ottobre, si è visto solo il 5 novembre nella parte finale della disastrosa trasferta in casa del Borussia Dortmund, ma il suo recupero è vicino a essere completo. Nel 2020, quando potrà essere anche titolare, Sensi dovrebbe avere un nuovo compagno ovviamente ancora indisponibile per Inter-Genoa. Si tratta di Arturo Vidal, che viene dato sempre più in rotta con il Barcellona. Il cileno non è escluso sia già a disposizione lunedì 6 gennaio, quando il campionato ripartirà con la trasferta di Napoli.

Fonte: Corriere della Sera – Guido De Carolis