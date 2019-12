VIDEO – Fiorentina-Roma 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Fiorentina-Roma, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

ESONERO A UN PASSO – Fiorentina-Roma 1-4 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La Roma continua la sua corsa Champions League con un poker. Passa abbastanza agevolmente al Franchi contro la Fiorentina, che non ha affatto tratto benefici dal pari allo scadere con l’Inter. Al 19’ grande apertura di Lorenzo Pellegrini per Nicolò Zaniolo, cross al centro ed Edin Dzeko non può mancare la deviazione vincente. Passano due minuti, punizione dal limite e parabola perfetta di Aleksandar Kolarov: uno-due terribile e raddoppio immediato. La Fiorentina ha un sussulto al 34’, in maniera piuttosto casuale perché Martin Caceres calcia dal limite e un rimpallo fa arrivare il pallone addosso a Milan Badelj, che controlla solissimo in area e accorcia le distanze. I viola però non hanno minimamente la forza di avvicinarsi al pareggio, anzi. Triangolazione fra Dzeko e Pellegrini al 73′, destro piazzato dai venti metri e arriva il tris che chiude i conti. Ma non è finita del tutto: il bosniaco serve un altro assist a due minuti dal 90′, mandando in porta Zaniolo che sul centro-destra ha una prateria per avanzare fin dentro l’area e colpire di sinistro. Roma a -1 dalla Lazio (che recupererà questa giornata il 5 febbraio), per Vincenzo Montella esonero imminente. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.