Inter-Genoa: la probabile formazione di Inzaghi al debutto nerazzurro in Serie A

Inter-Genoa è in programma oggi a partire dalle ore 18:00. Partita valida per la 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Si tratta del debutto stagionale per la squadra campione d’Italia in carica. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Genoa

INDISPONIBILI – Non saranno della partita Lautaro Martinez (squalificato) e gli infortunati rimasti a casa, ovvero Roberto Gagliardini e Alexis Sanchez. A parte gli esuberi già tagliati da ogni lista e in uscita entro il 31 agosto, resta fuori anche Eddie Salcedo, destinato a tornare in prestito proprio nella Genova rossoblù. Ovviamente fuori Christian Eriksen, di cui si attendono aggiornamenti sulla ripresa dell’attività agonistica.

Clicca qui per scoprire la lista dei 23 convocati di Simone Inzaghi per Inter-Genoa.

MODULO – Vista l’emergenza in attacco, Inzaghi è pronto a riproporre il 3-5-1-1 visto nell’ultima amichevole contro la Dinamo Kiev. In stand-by il sistema di gioco che prevede le due punte.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – A copertura del capitano Samir Handanovic, confermato tra i pali, ci sarà il trio formato da Stefan de Vrij con ai lati Milan Skriniar a destra e Alessandro Bastoni a sinistra.

CENTROCAMPO – I ballottaggi sulle fasce vedono ancora in vantaggio Matteo Darmian a destra e Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu sinistra. Sulla trequarti Stefano Sensi favorito su Martin Satriano (in quel caso sarebbe 3-5-2, ndr).

ATTACCO – In assenza dello squalificato Lautaro Martinez, spazio a Edin Dzeko unica punta.

Inter-Genoa, probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 18 Agoumé, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano, 99 Pinamonti.

La probabile formazione del Genoa di Ballardini

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione in casa rossoblù, dove non mancano le emergenze causa mercato. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione del Genoa di Davide Ballardini, che sarà il primo avversario sulla strada dell’Inter di Inzaghi.