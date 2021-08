Biasin su Lukaku: «Non perde occasione per dire che stava bene all’Inter»

Fabrizio Biasin ritorna a parlare di Lukaku tramite il suo account Twitter. Il giornalista ritiene che le parole d’amore del belga sia prima che dopo la partenza non erano necessarie

NESSUNA NECESSITÀ − Questo il pensiero di Biasin sulle parole di Lukaku per l’Inter: «Prima di lasciare l’Inter, Romelu Lukaku non perdeva occasione per dire quanto era bello stare all’Inter; ora che ha lasciato l’Inter, Lukaku non perde occasione per dire quanto sia stato bene all’Inter. Visto come è andata, non era necessario prima e non è necessario adesso».