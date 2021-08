Zapata, il sogno Inter non è ancora sfumato? Situazione in evoluzione con l’Atalanta

Zapata vuole continuare a vestire i colori nerazzurri, ma probabilmente non più quelli dell’Atalanta. L’attaccante colombiano è sul taccuino dell’Inter e l’attrazione è reciproca, sebbene non sia così facile convincere la squadra bergamasca

ARIA PESANTE – Il futuro di Duvan Zapata è ancora tutto da scrivere. Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per l’attacco a quanto pare non è ancora del tutto sfumato, anzi. Il centravanti colombiano continua a sognare il trasferimento – tutto nerazzurro – da Bergamo a Milano. Come riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, l’aria che si respira a Bergamo tra Zapata e l’Atalanta è diventata pesante. Rottura in vista? L’Inter aspetta sviluppi mentre lavora sulle altre piste – magari anche complementari – per l’attacco (vedi aggiornamento), Zapata aspetta l’Inter? Si attendono novità già da domani e per il resto della prossima settimana, quando il mercato estivo entrerà nella sua fase finale.