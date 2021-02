Inter-Genoa: Hakimi squalificato, Conte pronto a rispolverare Darmian?

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Piccolo neo nel derby di oggi pomeriggio: Achraf Hakimi, diffidato, sarà costretto a saltare Inter-Genoa. Conte potrebbe rilanciare Matteo Darmian dal 1′, in campionato, dopo quasi due mesi

SENZA TIMORE – Achraf Hakimi era diffidato ed è stato ammonito al 22′ della sfida col Milan : il marocchino salterà per squalifica Inter-Genoa. La squadra nerazzurra convive con diffide pesanti da parecchie partite, ma a differenza dei cugini non ha sottovalutato gli impegni (e in questo, il calendario difficile ha dato una mano). Ecco perché la squalifica di Hakimi può essere considerata una lieve imperfezione, in un pomeriggio perfetto.

ALTERNATIVE – In Inter-Genoa, Conte dovrebbe rilanciare Matteo Darmian dal primo minuto. L’ultima gara da titolare dell’ex Torino è la semifinale d’andata di Coppa Italia (1-2 contro la Juventus). In campionato, invece, bisogna risalire al 16 dicembre scorso (Inter-Napoli 1-0) per rivedere Darmian nell’undici di partenza.