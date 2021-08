Inter-Genoa, Dzeko pronto a guidare l’attacco. Dumfries dalla panchina?

Inter-Genoa è in programma questa sera alle 18:30. Sarà l’esordio ufficiale di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Per il tecnico scelte obbligate, viste le assenze, in attacco

SCELTE – Inter-Genoa si avvicina. La sfida, in programma questa sera alle 18:30, segnerà l’esordio ufficiale di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra e, soprattutto, il ritorno dei tifosi allo stadio dopo oltre un anno e mezzo di assenza. Per la sfida, Inzaghi, si affiderà al neo-acquisto Dzeko in attacco con Sensi a supporto. Lautaro Martinez, squalificato, non sarà del match, così come Sanchez ancora fermo per infortunio. In porta ci sarà Handanovic dal 1′. In difesa ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. Centrocampo formato da Brozovic, Barella e Calhanoglu con Darmian e Perisic sulle corsie esterne. Dumfries, erede di Hakimi sulla fascia destra, dovrebbe partire dalla panchina.