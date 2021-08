Pinamonti e Salcedo in uscita, Satriano si è guadagnato la riconferma – TS

Tra le colonne di “TuttoSport” questa mattina viene fatto il punto della situazione riguardo il mercato in uscita: Salcedo e Pinamonti su tutti.

IN USCITA – L’Inter acquisterà una punta per completare il reparto, ma attenzione anche al mercato in uscita. Secondo il quotidiano di Torino, quella contro il Genoa potrebbe essere l’ultima partita in nerazzurro – almeno per questa stagione -, per Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo. Il primo dovrebbe trasferirsi in prestito all’Empoli, il secondo invece potrebbe fare ritorno proprio al Genoa. Satriano invece si è guadagnato la fiducia di Simone Inzaghi, pronto a riconfermarlo soprattutto alla luce della situazione legata ad Alexis Sanchez e i suoi problemi fisici.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna