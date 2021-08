Precedenti Inter-Genoa, Mazzarri come Inzaghi: esordio casalingo

Inter-Genoa si giocherà oggi pomeriggio alle 18.30. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma a San Siro è valida per la prima giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti in casa contro i rossoblù.

I PRECEDENTI – Inter-Genoa di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 108 tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri la cinquantacinquesima. Nei precedenti in casa l’Inter ha conquistato trenta vittorie e dieci pareggi. Quattro i successi del Genoa. Nell’ultima sfida giocata a San Siro il 28 febbraio 2021 i nerazzurri di Antonio Conte si sono imposti con un netto 3-0. Di Romelu Lukaku, Matteo Darmian e Alexis Sanchez le reti nerazzurre. Dei tre marcatori domani sarà però in campo solo l’esterno italiano con il belga partito direzione Chelsea e il cileno invece alle prese con l’ennesimo infortunio.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Genoa rappresenta la prima sulla panchina nerazzurra per Simone Inzaghi chiamato a far bene nonostante un’estate in cui a farla da padrona sono state più le cessioni che gli acquisti. I rossoblù “battezzarono” già un altro allenatore: Walter Mazzarri (il quale aveva già esordito in Coppa Italia, 4-0 col Cittadella una settimana prima). Il 25 agosto 2013 l’Inter – nel debutto stagionale in Serie A – si impose per 2-0. Nel giorno del saluto a Dejan Stankovic in campo i protagonisti del match furono Yuto Nagatomo e l’ex Rodrigo Palacio con due gol nell’ultimo quarto d’ora di partita. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Genoa nel video YouTube pubblicato dallo stesso club sul proprio account ufficiale.