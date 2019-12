Inter-Genoa 4-0, il tabellino della partita della 17ª giornata di Serie A

Inter-Genoa è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0. Questo il tabellino della partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020.

NATALE IN TESTA! – L’Inter torna a vincere dopo venti giorni e chiude il 2019 in testa alla Serie A assieme alla Juventus. Il poker al Genoa vede il debutto da titolare perfetto per Sebastiano Esposito, che va in gol su rigore gentilmente concesso da Romelu Lukaku (autore di una doppietta). Bene anche Roberto Gagliardini, un cecchino contro le genovesi, mentre per Thiago Motta l’esonero è a un passo. Questo il tabellino di Inter-Genoa.

INTER-GENOA 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva (75′ Lazaro), Vecino, Borja Valero, Gagliardini (72′ Sensi), Biraghi (78′ Dimarco); R. Lukaku, Esposito.

In panchina: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Politano, Agoumé, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte

Genoa (4-3-1-2): I. Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Cassata, Radovanovic, Jagiello (62′ Rovella); Agudelo; Pinamonti (71′ Favilli), Sanabria (75′ Cleonise).

In panchina: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, El Yamiq, Schone, Sturaro, Ankersen, Pajac.

Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Colarossi – Gori; Abbattista; VAR Di Bello; A. VAR De Meo)

Gol: 31′, 71′ R. Lukaku, 33′ Gagliardini, 64′ rig. Esposito

Ammoniti: Cassata, Romero, Agudelo, Favilli (G), Bastoni (I)

Recupero: 0′ PT, 0′ ST