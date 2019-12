Esposito: “Grazie Inter, lo dedico alla mamma! Lukaku? Vi spiego…”

Sebastiano Esposito, che oggi ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A con la maglia dell’Inter contro il Genoa, ha segnato anche il primo gol su rigore, concesso dal compagno di squadra Romelu Lukaku. Di seguito le sue parole ai microfoni di “Sky Sport”.

DEDICA AL GOL – Sebastiano Esposito dopo Inter-Genoa ha parlato del suo esordio (con gol) a San Siro: «Dedico il gol a mia mamma, sono commosso. Ringrazio la società per avermi supportato. Le sensazioni? Non nego che stanotte non ho dormito, pensavo tutta la notte a questa serata, non potevo sognare un momento migliore. Ringrazio il mister e la società, spero di continuare così su questa strada».

IL PIÙ GIOVANE – «Il più giovane a San Siro? Tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando, ricordo ancora quando prima delle partite mangiavo i panini… sto raccogliendo i frutti che ho seminato. Penso che non bisogna mai mollare e di continuare così però c’è ancora tanto da lavorare».

“GRAZIE A LUKAKU” – «Lukaku? Romelu è fantastico, lo ringrazio per il rigore. Oltre che essere un giocatore straordinario, mi ha detto “vai convinto sul rigore e segnalo”».