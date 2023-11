Inter-Frosinone, probabili formazioni 12ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Frosinone in Serie A nel posticipo serale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per recuperare la vetta prima della sosta e dello scontro diretto in casa della Juventus. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 12ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Solo Di Francesco tra Inzaghi e il primo posto. Ecco le probabili formazioni di Inter-Frosinone in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 6 de Vrij, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoumé, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 28 Pavard.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamaté, 48 Guercio, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Formazione annunciata per Inzaghi con il jolly Darmian verso la panchina per fare da backup sia a de Vrij in difesa sia a Dumfries a centrocampo. Bisseck, Asllani e Klaassen opzioni a partita in corso con Arnautovic visto l’inutilità delle rotazioni prima della sosta.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Frosinone

FROSINONE (4-3-3): 80 Turati; 20 Lirola, 5 Okoli, 30 Monterisi, 3 Marchizza; 36 Mazzitelli ©, 45 Barrenechea, 12 Reinier; 18 Soulé, 11 Cuni, 27 A. Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Frattali, 31 Cerofolini; 4 Brescianini, 6 S. Romagnoli, 7 Baez, 8 Lulic, 9 Kaio Jorge, 10 Caso, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 22 Oyono, 24 Bourabia, 47 Lusuardi, 70 Cheddira.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Diffidati: Okoli e Barrenechea.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 33 Avella; 13 Kamensek-Pahic, 21 Harroui, 23 Kalaj, 26 Bidaoui, 28 Macej.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Ballottaggio in difesa al centro tra il giovane Monterisi e l’esperto Romagnoli, che è a rischio panchina, e sulla destra con Lirola in vantaggio su Oyono. Nessun dubbio per Di Francesco a centrocampo. In attacco l’ex Garritano contende un posto sulla fascia alla novità Ibrahimovic, con Cuni preferito a Cheddira centravanti e Soulé ala destra.