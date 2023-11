Dionisi arbitro di Inter-Frosinone: un rigore nell’unico dei precedenti

Dionisi sarà l’arbitro di Inter-Frosinone, partita della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di L’Aquila, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Frosinone sarà la seconda partita per Federico Dionisi come arbitro dei nerazzurri. L’unica altra risale allo scorso 18 febbraio, con la vittoria per 3-1 contro l’Udinese. Al quarto d’ora fallo di Walace su Denzel Dumfries in area, sul quale lui indica un intervento sul pallone. C’è però un tocco sulla gamba di richiamo dell’esterno olandese, che porta il VAR a dare rigore per l’Inter (giusto). Lo calcia Romelu Lukaku, malissimo, para Marco Silvestri e rinvia Adam Masina. Quest’ultimo entra però in area prima della battuta, casistica che porta inevitabilmente il VAR a intervenire di nuovo per far ripetere la battuta. Che Lukaku trasforma al secondo tentativo.