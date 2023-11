Inter-Frosinone, Inzaghi studia i dettagli. Squadra in ritiro – TS

L’Inter si prepara a ospitare il Frosinone nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali. Inzaghi vuole subito tornare in vetta e sorpassare la Juventus.

DETTAGLI – L’Inter di Simone Inzaghi si presenta al Meazza con la cavalleria pesante per la sfida contro il Frosinone di questa sera. Come spiegato da Tuttosport, in vista del match contro i laziali, l’Inter ha deciso di ritrovarsi in ritiro da ieri sera. Simone Inzaghi, che ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione, ha lavorato sui dettagli in attesa del delicato match di questa sera. I nerazzurri infatti, vogliono mettere il turbo. Vista la vittoria di ieri sera della Juventus contro il Cagliari e il momentaneo sorpasso, l’Inter vuole subito effettuare un contro-sorpasso e staccare anche il Milan (+8). L’obiettivo è quello di presentarsi alla ripresa della sosta per le nazionali con il vantaggio di due punti sulla Juventus in attesa poi del derby d’Italia. Per quanto riguarda le scelte di Inter-Frosinone, l’allenatore piacentino si affiderà all’esperienza dei suoi titolari, con il recupero di Denzel Dumfries.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna