Dumfries recuperato per Inter-Frosinone. Inzaghi se lo coccola – TS

Inzaghi si affida all’esperienza di Dumfries per Inter-Frosinone. L’olandese torna in campo dal primo minuto dopo la pausa austriaca.

RIENTRO – Denzel Dumfries è pronto a vestire nuovamente la maglia da titolare della sua Inter nella partita di questa sera contro il Frosinone. L’olandese, spiega Tuttosport, dopo il riposo contro il Salisburgo tornerà a correre sulla fascia destra. Magari non sarà al 100% della sua forma visti gli stop degli scorsi giorni, ma anche solo sessanta minuti di presenza – con Matteo Darmian a subentrare – potrebbe essere fondamentale per il diktat di Simone Inzaghi. L’esterno olandese, secondo i numeri, è stato determinante nel 50% delle gare disputate dall’Inter. In questa Serie A, Dumfries ha collezionato già due gol, tre assist e 10 presenze.

FORZA – A queste si aggiungono le presenze in Champions League e le uscite con la nazionale olandese. Considerando queste, si capisce ancor di più la forza di Dumfries e di quanto possa essere devastante. Inzaghi adesso ha l’occasione di coccolarlo e farlo sentire sempre più importante. Il tecnico lo considera maturo e non più un ragazzo d’istinto. Un calciatore capace di mettere in pratica i consigli che gli vengono dati e che ha voglia di arrivare. Se si sommano tutte queste cose si capisce presto perché la sua valutazione sia schizzata a 50 milioni di euro, con l’Inter che vuole blindare il suo esterno fino al prossimo giugno del 2027.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna