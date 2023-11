Inter-Frosinone, importanti indicazioni per i tifosi a San Siro

70mila tifosi a San Siro per Inter-Frosinone, partita valida per la 12ª giornata di Serie A prevista oggi domenica 12 novembre alle ore 20.45. Ecco importanti indicazioni per i tifosi stasera allo stadio.

INDICAZIONI – Il sito dell’Inter, oltre ad informare che sono ancora disponibili gli ultimi biglietti a prezzi vantaggiosi a partire da 14 euro per assistere a San Siro ad Inter-Frosinone, informa i 70mila tifosi che si recheranno allo stadio fornendo le seguenti indicazioni. “ Sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata per le 18:45.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Per l’accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15 : titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15 : titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9 : titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14 : titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9 : titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2 : titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3 : titolari di biglietto di terzo verde:.

Ingresso 10 : tifosi ospiti del Frosinone al terzo anello blu.

Ingresso 8 : pass di servizio.

Ingresso 11: persone diversamente abili accreditate

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all’interno dell’impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l’ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta “.

Fonte: Inter.it