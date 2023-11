Zamorano: «Inter come me! Io e Sanchez? Legati dall’amore per questi colori»

C’è tanto Cile nel Matchday Programme di oggi in vista di Inter-Frosinone. Così dopo Alexis Sanchez, Ivan Zamorano ha parlato dell’amore per i tifosi nerazzurri e quello che li lega, fino a tornare alla sua esperienza a Milano.

AMORE PER L’INTER – Ivan Zamorato ribadisce il suo amore per l’Inter e i suoi tifosi: «L’amore, la connessione che ho con i tifosi nerazzurri è bellissima. Non ho mai dimenticato tutto quello che ho vissuto a Milano e questo legame rimarrà per sempre. Quando torno a Milano mi sembra di non essere mai andato via, parte della mia anima è qui. Penso che l’Inter mi assomigli, ha una storia di grinta e di carattere, il mio cuore è un po’ nerazzurro. Ci sono tantissimi gol a cui sono legato, quello che ha fatto la storia e che sicuramente è rimasto nel cuore dei tifosi è stato l’1-0 contro la Lazio nell’incredibile serata di Parigi quando abbiamo vinto la Coppa Uefa. È stata una serata unica e quel gol ci ha aiutato a vincere una Coppa meravigliosa».

ALTRO CILENO – Arrivato a Milano insieme all’Inter Academy Chile a fine ottobre, Zamorano ha assistito a San Siro al successo contro la Roma e al termine del match ha incontrato Alexis Sanchez: «Il mio incontro con Alexis è stato un incontro tra due amici, ci lega l’amore per l’Inter e per il Cile. Ha scritto una storia importante nel calcio europeo e cileno, sono contento del momento che vive, è un grandissimo calciatore e uomo. Come vedo questa Inter? Mi piace, ho visto la partita contro la Roma, la squadra è cresciuta molto e la condizione è fantastica. Stanno facendo un grande lavoro ed è la strada giusta per continuare a lottare su ogni fronte».