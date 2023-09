Inter-Fiorentina, Pavard e Klaassen subito dentro! La scelta – CdS

Possibile debutto per Pavard e Klaassen oggi in Inter-Fiorentina. I due ultimi acquisti del mercato sono a disposizione di Inzaghi, che deciderà come e quanto impiegarli: il Corriere dello Sport analizza la situazione dei due all’esordio.

LA PRIMA VOLTA – Inter-Fiorentina potrebbe vedere la prima in maglia nerazzurra per Davy Klaassen e Benjamin Pavard. Per loro partenza scontata in panchina, come scrive il Corriere dello Sport. Il difensore ha preso il numero 28, il centrocampista il 14. Entrambi sono arrivati da pochi giorni, ma hanno fatto vedere qualità interessanti negli allenamenti. Klaassen, in particolare, potrebbe tornare utile per cercare di sbloccare gare complicate col tiro da fuori. Quest’ultimo, a differenza di Pavard che era fermo col Bayern Monaco, ha anche già giocato in stagione: con l’Ajax l’ultima presenza è giovedì sera, in Europa League col Ludogorets. In Inter-Fiorentina possibile uno spezzone.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.