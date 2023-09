Inter-Fiorentina, nelle pagelle il migliore è Inzaghi! Con altri due – CdS

Il 4-0 di ieri in Inter-Fiorentina vede premiato anche Inzaghi, per come ha messo in campo la squadra e gestito la partita. Il voto più alto nelle pagelle va all’allenatore e a due giocatori, sul Corriere dello Sport.

I MIGLIORI – Nel 4-0 dell’Inter sulla Fiorentina c’è tanto di Simone Inzaghi. Per questo sul Corriere dello Sport arriva un 8 come voto all’allenatore, per una lezione di calcio e un gioco prodotto che poteva portare anche più gol. Il migliore in assoluto, pur avendo la stessa valutazione, è però Marcus Thuram: il gol che ha sbloccato il match, l’assist per il 2-0, il rigore procurato del 3-0. Ed è da 8 anche Lautaro Martinez, per la seconda doppietta in tre giornate. Pioggia poi di 7, dai tre difensori ai due esterni Denzel Dumfries e Federico Dimarco più Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Come 6,5 Yann Sommer e i subentrati Davide Frattesi e Juan Guillermo Cuadrado, gli altri prendono 6. Il peggiore di Inter-Fiorentina è l’ex Cristiano Biraghi, 4, nei viola molti 4,5 compreso l’allenatore Vincenzo Italiano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno