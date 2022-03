Inter-Fiorentina, dubbio Brozovic in casa nerazzurra: la nuova idea Inzaghi

Simone Inzaghi è ancora con il dubbio Marcelo Brozovic in vista del match Inter-Fiorentina, in programma domani alle ore 18.

IDEA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi spera nel recupero di Marcelo Brozovic per Inter-Fiorentina. Però, nel caso di nuova assenza da parte del centrocampista croato, l’allenatore nerazzurro deve pensare a sostituirlo. La nuova idea è quella di schierare Hakan Calhanoglu come regista e Arturo Vidal con Nicolò Barella come interni di centrocampo. Il favorito in difesa è Danilo D’Ambrosio con Milan Skriniar schierato come centrale. Sulla destra il favorito è Denzel Dumfries. In attacco invece Edin Dzeko con Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it