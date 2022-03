De Vrij, van Gaal ‘grazia’ l’Inter: difensore non convocato dall’Olanda

De Vrij non è stato convocato dal CT dell’Olanda, Louis va Gaal. Il difensore dell’Inter, che domani non ci sarà contro la Fiorentina, è ancora alle prese con un infortunio al soleo

NON CONVOCATO − Niente Olanda per Stefan de Vrij che continuerà la sua fase di recupero ad Appiano Gentile con l’Inter. Il CT dei tulipani, Louis van Gaal, ha deciso di non rischiare il centrale olandese in vista delle prossime gare contro Danimarca e Germania. Una buona notizia dunque dalle convocazioni per le Nazionali. L’Inter spera di recuperare de Vrij in vista del delicato match contro la Juventus, in programma il 3 aprile. Presente nella lista invece Denzel Dumfries.