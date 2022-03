Dybala, nuovo incontro agente-Juventus fissato. L’Inter attende – TS

L’Inter domani alle 18 affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano a San Siro. Intanto però le voci sul futuro di Paulo Dybala si susseguono con l’argentino che non ha ancora rinnovato con la Juventus. Tra l’agente e i bianconeri è fissato un nuovo vertice.

VERTICE – Riusciranno, Juventus e Jorge Antun, a incontrarsi? L’agente di Dybala e i bianconeri infatti si dovevano incontrare da settimane ma per un motivo o per l’altro è sempre saltato. Secondo quanto riporta Tuttosport però, lunedì potrebbe essere il giorno giusto per incontrarsi veramente e discutere di questo rinnovo. L’Inter ovviamente è alla finestra e osserva con cura quanto sta accadendo in casa Juve. «Per i dirigenti bianconeri presenti, s’intende l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e s’intende il direttore sportivo Federico Cherubini. Non è da escludere, però, anche la presenza del vicepresidente Pavel Nedved».

Fonte: Tuttosport