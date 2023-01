Inter-Empoli, probabili formazioni 19ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Empoli è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 19ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Vinta la Supercoppa Italiana, è tempo di rituffarsi sull’ambiziosa rincorsa tricolore partendo proprio dal monday night. Ecco le probabili formazioni di Inter-Empoli in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar ©, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 1 Handanovic; 77 Brozovic.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Soliti ragionamenti sugli olandesi per Inzaghi, che potrebbe rilanciare de Vrij dal 1′ al posto di Acerbi, finora garanzia assoluta al centro della difesa. A destra Dumfries insidia Darmian, che al momento è in vantaggio ma potrebbe perdere quota per il turnover. Stavolta l’allenatore nerazzurro può lanciare l’ex Asllani in cabina di regia nel caso in cui decida di far rifiatare Calhanoglu, sempre favorito. Solo panchina per Lukaku a inizio gara.

Inter-Empoli, probabili formazioni: le ultime novità

EMPOLI (4-3-1-2): 13 Vicario; 24 Ebuehi, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi; 11 Akpa Akpro, 8 Henderson, 25 Bandinelli ©; 35 Baldanzi; 19 Caputo, 9 M. Satriano.

A disposizione: 1 Perisan, 22 Ujkani; 3 Cacace, 4 Walukiewicz, 10 Bajrami, 17 Ekong, 20 Degli Innocenti, 21 Fazzini, 28 Cambiaghi, 30 Stojanovic, 32 Haas, 36 Guarino, 87 Nabian.

Allenatore: Paolo Zanetti

Diffidati: Parisi, Bandinelli ed Henderson.

Squalificato: 18 Marin.

Indisponibili e/o non convocati: 5 Grassi, 14 Pjaca, 23 Destro, 26 Tonelli, 34 Ismajli.

Altri giocatori: 31 Santoni, 37 Seghetti, 40 Stubljar; 38 Indragoli.

Ultime notizie e ballottaggi: Zanetti punta su De Winter al centro della difesa e valuta l’utilizzo del nerazzurro Satriano in attacco, dove il ballottaggio è con Cambiaghi in caso di doppio trequartista dietro Caputo. Dubbio in cabina di regia: Henderson è in vantaggio ma tra le opzioni ci sono anche Haas e il jolly Bajrami, che si gioca il posto sulla trequarti con il favorito Baldanzi.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Empoli in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato. E non perdere le dirette pre-partita e LIVE con il post-partita in progamma sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito e attiva la campanella per le notifiche!).