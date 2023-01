Inter, solamente conferme contro l’Empoli. La probabile formazione – TS

L’Inter giocherà questa sera contro l’Empoli. Secondo Tuttosport, a differenza di quanto riportato precedentemente dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi sceglierà la stessa formazione di qualche giorno fa.

FORMAZIONE – La partita di questa sera non è indifferente, la corsa sul Napoli deve continuare e bisogna chiudere in bellezza il girone d’andata. L’Empoli sarà sulla strada dell’Inter, che mercoledì scorso ha vinto il suo primo trofeo stagionale con il Milan: la Supercoppa Italiana. Il sogno di Inzaghi è quello di proseguire il percorso in Champions League ed in Coppa Italia, ma il campionato non va escluso. Per il match odierno di San Siro la volontà dell’allenatore è di confermare in blocco la squadra che ha battuto il Milan a Riad in Arabia Saudita. Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo Tuttosport (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino