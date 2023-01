Zaniolo, il Milan potrebbe inserirsi nella corsa. L’Inter ancora vigile – TS

Nicolò Zaniolo è sul mercato, le squadre interessate al calciatore sono diverse. Tra queste, ci sono Tottenham e Milan, ma secondo Tuttosport entrambe non soddisfano per ora le richieste della Roma.

ESUBERO – Ad oggi Nicolò Zaniolo è un esubero per la Roma. Sul calciatore, oltre al Tottenham, c’è anche il Milan secondo Tuttosport. I rossoneri avevano già pensato al calciatore in estate per dare qualità alla fascia destra dove ancora si alternano Messias e Saelemaekers. Frederic Massara è innamorato dell’esterno, che gradisce e non poco la destinazione. Il problema è la trattativa. La Roma richiede almeno 40 milioni di euro, dato che il 15% della rivendita andrà all’Inter. Il Milan potrebbe al massimo pareggiare l’offerta del Tottenham: prestito con obbligo di riscatto a 20-25 milioni in base a presenze ed obiettivi della squadra come il raggiungimento della Champions League. Tiago Pinto non accetta contropartite tecniche nell’affare, la partenza di Zaniolo è in un vicolo cieco.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino