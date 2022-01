Inter-Empoli, Gagliardini in regia. Chance Vecino: la probabile formazione – TS

Inter-Empoli, diversi cambi di formazione in vista della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Diversi cambi di formazione rispetto il solito per Simone Inzaghi, sia per far rifiatare i titolarissimi sia per dare chance a chi fino ad ora ha trovato poco spazio, come nel caso di Matìas Vecino o il portiere Ionut Radu. A centrocampo squalificato Marcelo Brozovic, al suo posto ci sarà Roberto Gagliardini. Di seguito la probabile formazione secondo TuttoSport.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Empoli, Inzaghi darà ampio spazio al turnover, con un titolare per reparto da inizio gara, a parte tra i pali, dove ci sarà per la prima volta Ionut Radu. In difesa dunque Milan Skriniar confermato, riposano de Vrij e Bastoni, dentro Andrea Ranocchia e Federico Dimarco. Matteo Darmian sostituisce Ivan Perisic sulla corsia di sinistra, mentre Dumfries sarà utilizzato come di consueto a destra. A centrocampo cambiano tutti, considerando anche la squalifica di Brozovic: Roberto Gagliardini in cabina di regia, Arturo Vidal sostituisce Barella, mentre Matìas Vecino è in vantaggio su Calhanoglu per una maglia da titolare. Attacco tutto argentino formato da Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo TuttoSport (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Lautaro Martinez, Correa.

Fonte: TuttoSport