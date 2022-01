Inter-Empoli, Inzaghi ha l’occasione di testare la squadra senza Brozovic

Inter-Empoli sarà un test per Inzaghi. Con Brozovic squalificato infatti il tecnico testerà una squadra con nuovi equilibri. Vedremo qualche novità tattica?

PRIMA ASSENZA – Brozovic è il centro di gravità dell’Inter di Inzaghi. L’uomo attorno a cui tutto si sviluppa. Tanto che quando svaria sembra quasi che la manovra si sposti insieme a lui. Non è un caso che non abbia saltato nemmeno una partita. E anche le sostituzioni in verità non sono così abituali. In Inter-Empoli però sarà assente. Forzatamente, per squalifica. Il che apre la questione tecnica della sua sostituzione.

SOSTITUTO CERCASI – Chi sostituirà Brozovic? Partiamo dalla prima ipotesi, un cambio diretto. Il croato non ha un’alternativa in rosa. Non l’ha mai avuta. L’unico giocatore ad averlo sostituito, per un breve periodo, realmente è stato Eriksen, quando Conte lo ha adattato nel ruolo di regista basso rilanciandolo in maglia Inter. Escluso il danese, Sensi in carriera nasce in questa posizione e anche con la maglia dell’Italia ci gioca. Ma è in procinto di andare alla Sampdoria. Il problema insomma è evidente. Non c’è un’opzione con le sue caratteristiche. Chiunque Inzaghi scelga per l’Empoli quindi sarà un test. E qualcosa nel gioco probabilmente cambierà. Il che ci porta alla seconda ipotesi.

CAMBIAMENTO TATTICO? – Senza regista Inzaghi potrebbe cambiare modulo. Il tecnico non è certo un integralista tattico. E potrebbe affrontare la situazione senza forzare. Cercando qualcosa di nuovo. Un adattamento alle caratteristiche dei giocatori. In certi frangenti delle partite si è visto un 3-4-1-2, con una mediana più robusta senza un vero regista. Per Inter-Empoli quindi molte strade sono aperte. Un test, in primo luogo per Inzaghi. Per valutare le opzioni della sua rosa.