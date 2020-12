Inter-Crotone, Sanchez a disposizione? Tra oggi e domani una novitÃ 

Inter-Crotone, Sanchez a disposizione? Tra oggi e domani una novità

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez

Inter-Crotone, Conte può sorridere in vista della prima partita del nuovo anno. I nerazzurri giorno tre gennaio scenderanno subito in campo per la prima partita della quindicesima giornata. Sanchez tra le note positiva del nuovo anno?

UNA NOVITÀ – Inter-Crotone, buone notizie in vista della prima partita del nuovo anno. I nerazzurri allenati da Antonio Conte torneranno in campo già il 3 gennaio contro il Crotone, così come il resto delle squadre di Serie A. Il tecnico molto probabilmente potrà contare sull’impiego di Alexis Sanchez, infortunatosi a inizio dicembre, ha saltato le sfide contro Napoli, Spezia ed Hellas Verona. Tra oggi e domani l’attaccante cileno potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, così da poterlo convocare per domenica.