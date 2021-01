Inter-Crotone partita numero 50 in Serie A per...

Inter-Crotone partita numero 50 in Serie A per Lukaku: numeri incredibili

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Crotone, nuovo traguardo per il centravanti nerazzurro Romelu Lukaku, verso la cinquantesima partita giocata in Serie A in appena due stagioni. Per lui numeri incredibili, riportati dal sito ufficiale del club.

I NUMERI – Inter-Crotone, domani si torna in campo per la prima partita dell’anno in programma alle 12:30 a San Siro, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2020-21. In questa partita Lukaku registrerà un nuovo traguardo con la maglia nerazzurra e nel campionato italiano: ben cinquanta presenze in sole due stagioni. Ciò che stupisce però, non sono le presenze raccolte nel campionato italiano bensì il numero di gol realizzati, cioè 34 (e 4 assist) in 3.946 minuti totali. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Inter, solo cinque giocatori hanno segnato più reti in Serie A nella storia del club e nell’era dei tre punti, tra questi Diego Milito (37) e Ronaldo (38).